Shanghai Chinafortune Ltd Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Der RSI der Shanghai Chinafortune liegt bei 38,94, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 51,27 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt die Bewertung "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien lassen auf eine neutrale Einschätzung der Anleger hinsichtlich der Shanghai Chinafortune-Aktie schließen. In den vergangenen Wochen überwogen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Die Redaktion folgert daraus, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shanghai Chinafortune bei 11,78 CNH liegt, während die Aktie selbst 12,65 CNH erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 12,27 CNH, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der "Buzz" rund um die Shanghai Chinafortune-Aktie lassen auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung schließen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Stimmungsbilds als "Schlecht".

