Shanghai Chengtou Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Aktienwert aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Für Shanghai Smi wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 40,51 Punkten, was bedeutet, dass die Shanghai Smi-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI25, basierend auf 25 Tagen, liegt ebenfalls im neutralen Bereich, bei einem Wert von 51,26, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Shanghai Smi in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat, weshalb die Aktie ein "Gut"-Rating erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird als neutral bewertet, da in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung rund um Shanghai Smi in den sozialen Medien war neutral, allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Die Analyse von Handelssignalen ergibt jedoch eine "Schlecht"-Bewertung, was zu dem Befund führt, dass Shanghai Smi hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Shanghai Smi bei 4,07 CNH verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 3,59 CNH liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 3,7 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".