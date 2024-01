Shanghai Chengtou Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

In den letzten zwei Wochen wurde Shanghai Smi von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, wie unsere Redaktion festgestellt hat. Auch die überwiegend positiven Themen, die in den letzten Tagen rund um den Wert angesprochen wurden, deuten auf eine gute Anleger-Stimmung hin. Allerdings konnten auch 9 schlechte Signale herausgefiltert werden, wodurch die Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut" und "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Shanghai Smi liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 37,5 Punkten und auf 25-Tage-Basis bei 65,26 Punkten, was zu einem neutralen Rating führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Shanghai Smi verläuft aktuell bei 4,12 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 3,7 CNH aus dem Handel ging. Dies ergibt eine Einstufung als "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich eine negative Tendenz, wodurch der Gesamtbefund auf "Schlecht" lautet.

Die Stimmung und Diskussionsintensität rund um Shanghai Smi wurden ebenfalls untersucht. Die mittlere Aktivität und die kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung führen zu einer neutralen Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung und technische Analyse gemischte Signale senden, was auf eine gewisse Unsicherheit bezüglich des Werts hinweist.