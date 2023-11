Shanghai Chengtou Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Shanghai Smi-Aktie. Anleger zeigten sich in der Diskussion größtenteils neutral oder positiv eingestellt. Negative Diskussionen konnten überhaupt nicht aufgezeichnet werden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die statistische Auswertung großer historischer Datenmengen ergab in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Insgesamt wurden 6 "Schlecht"-Signale gegenüber 0 "Gut"-Signalen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führte.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shanghai Smi-Aktie beträgt aktuell 54, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der der letzten 25 Handelstage zeigen keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für die Aktie führt.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz im Netz verzeichnete die Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung. Dadurch erhält sie insgesamt die Einschätzung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Shanghai Smi-Aktie derzeit -4,3 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -3,37 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung für die Shanghai Smi-Aktie auf Basis der verschiedenen analysierten Faktoren.