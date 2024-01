Shanghai Chengtou Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Shanghai Smi deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt eine erhöhte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse für die Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Shanghai Smi von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen ergab außerdem überwiegend positive Themen rund um den Wert. Allerdings wurden auch 7 Schlecht-Signale herausgefiltert, weshalb die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Shanghai Smi von 3,63 CNH mit -11,89 Prozent Entfernung vom GD200 (4,12 CNH) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 3,96 CNH auf, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Unter dem Strich wird der Kurs der Shanghai Smi-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shanghai Smi liegt bei 56,52, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 70, was als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und daher ein "Schlecht" zugeordnet wird. Insgesamt erhält die Shanghai Smi für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".