Shanghai Chengdi Construction Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Das Anleger-Sentiment für die Shanghai Cdxj Digital-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Während es an vier Tagen positive Diskussionen gab, dominierte an sechs Tagen die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem negative Themen von Interesse. Basierend auf dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung gemäß dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shanghai Cdxj Digital-Aktie zeigt ebenfalls eine überkaufte Situation an, sowohl im 7-Tage- als auch im 25-Tage-RSI. Daher wird die Aktie auch nach dieser Bewertung als "Schlecht" eingestuft.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz um die Aktie zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse der Trendfolgeindikatoren weist ebenfalls auf eine negative Entwicklung hin. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen deutlich unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung gemäß trendfolgender Indikatoren führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung für die Shanghai Cdxj Digital-Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem RSI, dem Sentiment und Buzz sowie der technischen Analyse.

