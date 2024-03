Shanghai Chengdi Construction Aktie: Was geht denn hier ab?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Shanghai Cdxj Digital Aktie zeigt aus technischer Sicht gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 6,69 CNH liegt 13,57 Prozent unter dem GD200 (7,74 CNH), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Jedoch liegt der GD50 bei 6,24 CNH, was einem Abstand von +7,21 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Signal gewertet wird. Die Kombination aus GD50 und GD200 ergibt eine Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung in Bezug auf die Shanghai Cdxj Digital Aktie überwiegend positiv, mit nur einem Tag, an dem negative Themen dominierten. In den letzten Tagen wurde jedoch vermehrt über negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Die langfristige Stimmung und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung ergeben ein insgesamt neutrales Bild. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, während die Stimmungsänderung im negativen Bereich liegt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich hat die Shanghai Cdxj Digital Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,23 Prozent erzielt, was 17,73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Sektor "Bauwesen" beträgt die mittlere jährliche Rendite -14,47 Prozent, wobei die Shanghai Cdxj Digital Aktie 17,75 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

