Shanghai Chengdi Construction Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während 70 bis 100 als "überkauft" gilt und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI der Shanghai Cdxj Digital liegt bei 20,18, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 64,55 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Gesamtbewertung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigen Diskussionen in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Shanghai Cdxj Digital eingestellt waren. Es gab fünf positive und ein negatives Signal, während an acht Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer positiven Stimmungsbewertung für Shanghai Cdxj Digital führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität für die Aktie von Shanghai Cdxj Digital in den letzten Monaten eher schwach war. Daher wird dieser Faktor als "Schlecht" bewertet, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Shanghai Cdxj Digital für diesen Aspekt ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50-Tage-Durchschnitt als auch der 200-Tage-Durchschnitt der Shanghai Cdxj Digital-Aktie negative Abweichungen aufweisen. Basierend auf trendfolgenden Indikatoren wird daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" vergeben.