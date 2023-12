Shanghai Belling Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Shanghai Belling war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führte. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger ebenfalls hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Dies spiegelt sich auch in der aktuellen Stimmung der Anleger wider.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Shanghai Belling derzeit -7,6 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -18,79 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Shanghai Belling zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für den RSI.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat Shanghai Belling in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -12,81 Prozent erzielt. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors liegt die Aktie sogar um 32,89 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Shanghai Belling ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.