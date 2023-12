Shanghai Belling Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die technische Analyse der Shanghai Belling-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 17,81 CNH liegt. Mit einem letzten Schlusskurs von 14,98 CNH weicht die Aktie damit um -15,89 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (15,73 CNH), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,77 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Shanghai Belling-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf und führt somit zu einem "Neutral"-Rating. Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes erhält die Aktie von Shanghai Belling insgesamt die Note "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Shanghai Belling-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -19,35 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche und dem "Informationstechnologie"-Sektor fällt die Aktie unterdurchschnittlich aus, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

