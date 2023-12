Shanghai Belling Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmter Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. In Bezug auf Shanghai Belling betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 80,34 Punkten, was darauf hindeutet, dass Shanghai Belling derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Shanghai Belling überkauft ist (Wert: 74,32), wodurch die Aktie auch für den RSI25 eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs von Shanghai Belling derzeit 17,57 CNH, während der aktuelle Kurs bei 13,76 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -21,68 Prozent und einer entsprechenden Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 15,44 CNH, was zu einem Abstand von -10,88 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal hinsichtlich der Einschätzungen und Stimmungen rund um Shanghai Belling wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und es wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend darauf ist die Aktie von Shanghai Belling aus Sicht der Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Shanghai Belling zeigen eine erhöhte Aktivität und eine positive Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert ebenfalls eine "Gut"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit für Shanghai Belling die Gesamtbewertung als "Gut" in diesem Punkt.