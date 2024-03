Shanghai Belling Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment oder in der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Shanghai Belling in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen, der aktuell als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 15,67 CNH, während der Aktienkurs bei 13,65 CNH liegt, was einer Abweichung von -12,89 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 12,85 CNH, was einer Abweichung von +6,23 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut"-Wert kennzeichnet. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Shanghai Belling im letzten Jahr eine Rendite von -33,8 Prozent erzielt, was 17,91 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt -24,68 Prozent, wobei Shanghai Belling aktuell 9,13 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Shanghai Belling ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen waren insbesondere positive Themen in den Diskussionen präsent, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Anleger-Stimmungsbewertung von "Gut".