Shanghai Belling Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Shanghai Belling-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 71, was auf eine Überkaufung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 65,5, was zu einer neutralen Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die Shanghai Belling-Aktie.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das Bild einer Aktie liefern. Bei Shanghai Belling hat sich das Stimmungsbild in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Belling-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 17,79 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 14,88 CNH liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf den Branchenvergleich Aktienkurs erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,35 Prozent, was 31,79 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt -6,88 Prozent, und Shanghai Belling liegt aktuell 12,46 Prozent darunter. Aufgrund der Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.