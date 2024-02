Shanghai Belling Aktie: Jetzt wird es konkret!

Das Anleger-Sentiment für Shanghai Belling war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führte. Dies basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die hauptsächlich positive Themen beleuchteten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Gespräche der Anleger.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wurde festgestellt, dass Shanghai Belling derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI ergibt jedoch ein neutrales Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigte sich, dass Shanghai Belling in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -12,44 Prozent im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche und von 21,89 Prozent im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor aufweist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shanghai Belling bei 16,05 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 12,66 CNH liegt, was zu einer Distanz zum GD200 von -21,12 Prozent und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage ergibt hingegen einen Abstand von -4,74 Prozent und somit ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält Shanghai Belling somit eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment und dem RSI, jedoch ein "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich des Aktienkurses und in der technischen Analyse.