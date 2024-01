Shanghai Belling Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Shanghai Belling-Aktie wird derzeit mit einem "Schlecht"-Rating bewertet, basierend auf trendfolgenden Indikatoren. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt zeigen eine Abweichung vom letzten Schlusskurs von -7,6 Prozent bzw. -18,79 Prozent. Dies deutet auf einen Abwärtstrend hin.

Der Relative Strength Index (RSI) für Shanghai Belling liegt bei 51,49, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 67,44, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich eine Performance von -19,35 Prozent in den letzten 12 Monaten, was einer Underperformance von -13,72 Prozent im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" bedeutet. Auch im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" erzielte Shanghai Belling eine Unterperformance von 33,76 Prozent.

Insgesamt erhält Shanghai Belling aufgrund der Unterperformance im Branchen- und Sektorvergleich ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.