Shanghai Beite Aktie: Das war nur der Anfang!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Shanghai Beite als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für den RSI7 beträgt der Wert 49,4 und für den RSI25 40,09, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie haben wir festgestellt, dass die Diskussionsintensität eine starke Aktivität aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Shanghai Beite in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Shanghai Beite-Aktie mit einem Kurs von 14,83 CNH inzwischen +16,96 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +76,76 Prozent beläuft.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Shanghai Beite-Aktie mit einer Rendite von 142,25 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem "Zyklische Konsumgüter"-Sektor um mehr als 136 Prozent darüber liegt. Auch im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche, die eine mittlere Rendite von 14,58 Prozent erzielt, liegt die Shanghai Beite-Aktie mit 127,67 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.