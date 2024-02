Shanghai Beite Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

In den letzten Wochen konnte bei Shanghai Beite eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies ergibt sich aus der Auswertung der sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigen. Daher wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen war höher, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Shanghai Beite-Aktie zeigt einen Wert von 74, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt über dem Wert für überkaufte Aktien, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, und das Stimmungsbarometer zeigte an 12 Tagen grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Die Anleger haben sich ebenfalls überwiegend positiv über das Unternehmen unterhalten, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche hat Shanghai Beite in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +67,77 Prozent erzielt. Auch im Vergleich mit dem "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Shanghai Beite um 69,52 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.