Shanghai Beite Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Wir haben Shanghai Beite anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 52,53 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Shanghai Beite-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25, welcher auf 25-Tage-Basis berechnet wird, beträgt 62,21, und auch hier wird die Aktie als weder überkauft noch überverkauft eingestuft. Somit erhält Shanghai Beite eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Die trendfolgenden Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristigere Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Shanghai Beite-Aktie beträgt aktuell 9,16 CNH, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 10,49 CNH liegt. Auf dieser Basis erhält Shanghai Beite eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 12,77 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt darunter. Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Schlecht"-Bewertung. In Summe wird Shanghai Beite auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Shanghai Beite. Es gab keine negative Diskussion, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Shanghai Beite daher eine "Gut"-Einschätzung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, abhängig von der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung. Bei Shanghai Beite haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussion eine mittlere Aktivität gemessen und eine positive Veränderung der Stimmungsrate festgestellt. Daher kommt das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild auf "Gut".