Shanghai Beite Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Anleger-Sentiment und Aktienkurs von Shanghai Beite

Das Anleger-Sentiment für Shanghai Beite basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über das Unternehmen gesprochen. An 11 Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Somit erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Ein weiterer Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der aufzeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Shanghai Beite-Aktie beträgt aktuell 49, was ein "Neutral"-Rating ergibt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 36,07 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Shanghai Beite.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht reduziert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Shanghai Beite daher in dieser Stufe eine "Schlecht"-Rating.

Betrachtet man den Aktienkurs, so erzielte Shanghai Beite in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 37,64 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche, die im Durchschnitt um 12,56 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +25,08 Prozent. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 7,48 Prozent hatte, lag Shanghai Beite 30,16 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.