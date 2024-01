Shanghai Baosteel Packaging Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein häufig genutztes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Für die Shanghai Baosteel Packaging-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 16,67, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 55,98, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt und insgesamt zu einem Rating von "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Shanghai Baosteel Packaging bei 5,18 CNH liegt und damit um -18,55 Prozent vom GD200 (6,36 CNH) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 5,44 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren und auch die neuesten Nachrichten hauptsächlich positiv waren. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält die Shanghai Baosteel Packaging-Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance der Shanghai Baosteel Packaging-Aktie in den letzten 12 Monaten um -22,99 Prozent lag, während ähnliche Aktien aus der "Behälter & Verpackung"-Branche im Durchschnitt nur um -6,63 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -16,37 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 16,37 Prozent unter dem Durchschnittswert und erhält daher auch hier ein "Schlecht"-Rating.