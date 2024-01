Shanghai Baosight Software löst Jubelsturm aus!

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet kann wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie liefern. Shanghai Baosight Software zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist hoch, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Entwicklung, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Shanghai Baosight Software liegt bei 42,86 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 32,21 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Baosight Software-Aktie auf 200-Tage-Basis bei 46,48 CNH liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf 50-Tage-Basis liegt der gleitende Durchschnitt bei 44,43 CNH, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat Shanghai Baosight Software in den letzten 12 Monaten eine Performance von 40,88 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt nur um 18,4 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +22,48 Prozent. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Performance von Shanghai Baosight Software um 26,15 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.