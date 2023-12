Shanghai Baosight Software Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Shanghai Baosight Software. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 10,74 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist Shanghai Baosight Software auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Baosight Software-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 46,06 CNH. Der Unterschied zum letzten Schlusskurs (47,92 CNH) entspricht einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Gut"-Bewertung aufgrund des aktuellen Durchschnitts von 43,48 CNH und dem darüber liegenden letzten Schlusskurs (+10,21 Prozent). Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Shanghai Baosight Software wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Aufgrund des überwiegend positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,94 Prozent erzielt, was 13,12 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 16,74 Prozent, wobei Shanghai Baosight Software aktuell 8,2 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.