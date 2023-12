Shanghai Baosight Software Aktie: Alles kein Problem!

Die technische Analyse der Shanghai Baosight Software-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 46,26 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 47,44 CNH nur um 2,55 Prozent darüber liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 43,79 CNH, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um 8,34 Prozent darüber liegt. Auf Basis dieser kurzfristigeren Analyse wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Aktienkurs im Vergleich zur Branche "Informationstechnologie" hat die Shanghai Baosight Software-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 40,88 Prozent erzielt, was 28,37 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 18,87 Prozent, und Shanghai Baosight Software liegt aktuell 22,01 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. In den letzten Tagen wurden jedoch vorwiegend negative Themen angesprochen. Auf dieser Grundlage wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Shanghai Baosight Software zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 weisen darauf hin, dass die Aktie auf kurz- und langfristiger Basis als "Neutral" einzustufen ist. Insgesamt erhält die Shanghai Baosight Software-Aktie damit ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.