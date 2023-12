Shanghai Baosight SoftwareA Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Der Aktienkurs der Shanghai Baosight Software hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 40,88 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Informationstechnologiesektor eine Überperformance von 28,37 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien im Bereich Software beträgt 18,87 Prozent, und Shanghai Baosight Software liegt aktuell 22,01 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde die Shanghai Baosight Software von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch negative Themen rund um die Aktie angesprochen, weshalb die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Baosight Software-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 46,26 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 47,44 CNH liegt - was einer Differenz von +2,55 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (43,79 CNH) ergibt sich jedoch eine Differenz von +8,34 Prozent, wodurch die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Shanghai Baosight Software-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Messung des Sentiments und des Buzz rund um die Aktie ergab, dass die Aktivität der Beiträge und Diskussionen eine mittlere Intensität aufweist und daher eine "Neutral"-Bewertung erzeugt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes der Aktie führt.