Shanghai Baosight SoftwareA Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können die Einschätzungen für Aktien verändern. In Bezug auf die Diskussionen über Shanghai Baosight Software haben wir eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, weshalb wir auch für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral" kommen.

Ein Blick auf die technische Analyse zeigt, dass die Shanghai Baosight Software-Aktie sowohl in Bezug auf den 50- als auch den 200-Tage-Durchschnitt als "Gut" bewertet wird. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 46,46 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 48,8 CNH liegt, was einer Abweichung von +5,04 Prozent im Vergleich entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 44,33 CNH liegt unter dem letzten Schlusskurs (+10,08 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beläuft sich auf 9,84 und der RSI25 auf 25,43, was in beiden Fällen zu einer Einstufung als "Gut" führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Gut" für die Aktie.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche hat die Shanghai Baosight Software-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +22,4 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Performance um 26,62 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.