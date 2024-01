Shanghai Baolong Automotive Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Aktienkurs von Shanghai Baolong Automotive hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,9 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Automatische Komponenten" im Durchschnitt um 14,58 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -1,68 Prozent für Shanghai Baolong Automotive führt. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 6,59 Prozent im letzten Jahr, wobei Shanghai Baolong Automotive um 6,3 Prozent über diesem Wert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktien haben wir festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität eine starke Aktivität zeigen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Außerdem weist die Rate der Stimmungsänderung für Shanghai Baolong Automotive eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Shanghai Baolong Automotive liegt bei 29,37, was auf eine überverkaufte Situation hinweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 59, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse hat sich für die Shanghai Baolong Automotive-Aktie ein Durchschnitt von 53,37 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage ergeben, wobei der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 56,4 CNH lag, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. In Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Shanghai Baolong Automotive daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.