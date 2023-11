Shanghai Baolong Automotive Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf eine Skala von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Der RSI der Shanghai Baolong Automotive liegt bei 60,48, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 50,2, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Shanghai Baolong Automotive bei 60,72 CNH liegt, was einer Entfernung von +16,21 Prozent vom GD200 (52,25 CNH) entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 61,3 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Shanghai Baolong Automotive im vergangenen Jahr eine Rendite von 51,56 Prozent erzielt, was 42,25 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt 11,45 Prozent, und Shanghai Baolong Automotive liegt 40,11 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Shanghai Baolong Automotive ist insgesamt eher neutral. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral".