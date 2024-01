Shanghai Baolong Automotive Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Aktienkurs des Shanghai Baolong Automotive wurde von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien in den vergangenen zwei Wochen als neutral bewertet, berichtet die Redaktion. Trotzdem waren in den letzten Tagen überwiegend negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen zu finden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI), dass Shanghai Baolong Automotive überkauft ist. Der RSI auf 7-Tage-Basis liegt bei 74,57 Punkten und erhält daher ein "Schlecht"-Rating. Der RSI auf 25-Tage-Basis hingegen zeigt weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat Shanghai Baolong Automotive in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,9 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 13,23 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -0,33 Prozent. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hat das Unternehmen eine Überperformance von 6,49 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von 6,41 Prozent erzielt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.