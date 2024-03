Shanghai Baolong Automotive Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Shanghai Baolong Automotive-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 54,99 CNH verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 47,03 CNH liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -14,48 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 48,07 CNH, so liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (-2,16 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Shanghai Baolong Automotive-Aktie mit einem Wert von 77,63 als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich hingegen ein Wert von 43, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Shanghai Baolong Automotive festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Zusammengefasst erhält das Unternehmen daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Shanghai Baolong Automotive bei 13,19 Prozent, was mehr als 21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche, die eine mittlere Rendite von -1,65 Prozent verzeichnet, liegt Shanghai Baolong Automotive mit 14,84 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.