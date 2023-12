Shanghai Bairun Investment Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Die Aktie von Shanghai Bairun Investment bietet Anlegern derzeit eine Dividendenrendite von 1,9%. Dies bedeutet einen Mehrertrag von 0,26 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Getränke. Die Dividendenausschüttung des Unternehmens wird daher als neutral bewertet.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Shanghai Bairun Investment in den letzten Tagen größtenteils negativ. Die Anlegerstimmung wird insgesamt als "schlecht" eingestuft, basierend auf einer Analyse von vier positiven und neun negativen Tagen, sowie neutralen Nachrichten in den letzten ein bis zwei Tagen.

Die Diskussionsintensität über Shanghai Bairun Investment im Netz ist erhöht und weist auf eine starke Aktivität hin. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen und wird daher als neutral bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen in diesem Punkt eine "gute" Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Shanghai Bairun Investment-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "schlechte" Bewertung. Insgesamt wird die Shanghai Bairun Investment-Aktie daher hinsichtlich der charttechnischen Entwicklung als "schlecht" bewertet.