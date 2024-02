Shanghai Bairun Investment Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation und ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse im Finanzmarkt. Bei der Analyse von Shanghai Bairun Investment wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis berücksichtigt. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 32,05 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 von 53,36 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was erneut zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Shanghai Bairun Investment also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein eher negatives Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Shanghai Bairun Investment-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating in diesem Punkt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat Shanghai Bairun Investment im vergangenen Jahr eine Rendite von -46,88 Prozent erzielt, was 26,69 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Getränke"-Aktien liegt die Rendite von Shanghai Bairun Investment mit -20,06 Prozent um 26,81 Prozent darunter. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Bairun Investment-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 30,51 CNH liegt, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 22,2 CNH liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (22,98 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Shanghai Bairun Investment-Aktie in der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.