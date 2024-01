Shanghai Bairun Investment Aktie: Reine Nervensache!

Shanghai Bairun Investment hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,43 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Getränke"-Branche eine Underperformance von -26,84 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite von Shanghai Bairun Investment mit -26,66 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung für Shanghai Bairun Investment hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Shanghai Bairun Investment liegt bei 55,75, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 63, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Shanghai Bairun Investment mit 1,9 % etwas mehr aus als der Branchendurchschnitt von 1,7 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine eher durchwachsene Bewertung für Shanghai Bairun Investment, die von Unterperformance in verschiedenen Bereichen geprägt ist.