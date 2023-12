Shanghai Bairun Investment Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Faktor für Investoren. Ein niedrigeres KGV deutet auf eine preisgünstigere Aktie hin. Shanghai Bairun Investment hat ein KGV von 28, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher wird die Aktie aufgrund fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Aktienrendite hat Shanghai Bairun Investment im vergangenen Jahr eine Rendite von -37,43 Prozent erzielt, was 27,61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 26, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet, wodurch die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 59,17, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch verstärkt sich die negative Kommunikation über das Unternehmen Shanghai Bairun Investment, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.