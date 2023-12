Shanghai Bailian Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shanghai Bailian-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 48, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder über- noch unterbewertet ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 61,01 im neutralen Bereich, wodurch die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden über Shanghai Bailian überwiegend positive Themen diskutiert, was der Aktie eine "Gut"-Einschätzung einbringt. Tiefergehende Analysen zeigen, dass vor allem positive Signale im Vordergrund standen.

Im Branchenvergleich hat die Shanghai Bailian-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,24 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche hat sie eine Outperformance von +1,57 Prozent gezeigt. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Shanghai Bailian 2,21 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Shanghai Bailian-Aktie mit -19,98 Prozent Abstand vom GD200 ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 zeigt hingegen einen Kurs von 10,25 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Shanghai Bailian-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.