Shanghai Bailian Aktie: Das war ja klar …

Der Aktienkurs von Shanghai Bailian hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,5 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt die Aktie damit 0,69 Prozent über dem Durchschnitt (-20,19 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -22,58 Prozent. Shanghai Bailian liegt aktuell 3,09 Prozent über diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Einschätzung von Aktienkursen lässt sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger vornehmen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare überwiegend positiv, aber in den letzten Tagen wurden vor allem neutrale Themen diskutiert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Stimmung als "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Shanghai Bailian-Aktie ein "Gut"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shanghai Bailian bei 11,61 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 9,46 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -18,52 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 9,34 CNH, was die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.