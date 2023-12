Meiragtx Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Kingfisher":

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für Meiragtx zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 6,03, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 35, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die RSI-Einstufung daher ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Meiragtx bei 5,77 USD liegt, während der aktuelle Kurs 7,15 USD beträgt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" mit einer Distanz zum GD200 von +23,92 Prozent und zum GD50 von +45,92 Prozent in den vergangenen 50 Tagen. Die Gesamtnote lautet daher ebenfalls "Gut".

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Meiragtx. Dies spiegelt sich in den Kommentaren und Themen wider, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Meiragtx mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie aus heutiger Sicht eher ein unrentables Investment ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.