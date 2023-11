Shanghai Bailian Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die technische Analyse der Shanghai Bailian zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 12,38 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 10 CNH liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -19,22 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 10,63 CNH, was einen Abstand von -5,93 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Bezüglich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Shanghai Bailian zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis Werte von 61,19 und 56,11, was auf eine "Neutral" Einstufung hindeutet.

Die Analyse der Stimmung in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Kommentare und Themen der Nutzer, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Jedoch zeigen die Handelssignale eine "Schlecht" Bewertung.

Insgesamt kann die Stimmung als "Gut" eingestuft werden, während die Handelssignale auf eine "Schlecht" Bewertung hindeuten.