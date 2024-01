Shanghai Bailian Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Shanghai Bailian-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 43, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, welcher 63,16 beträgt. Auch hier ist Shanghai Bailian weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Shanghai Bailian nach der RSI-Bewertung.

Ein weiterer Faktor, der bei der Einschätzung einer Aktie berücksichtigt wird, ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Für die Aktie von Shanghai Bailian zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also auch hier ein "Neutral"-Wert für Shanghai Bailian.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Shanghai Bailian eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Insgesamt erhält Shanghai Bailian von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Shanghai Bailian derzeit als "Schlecht" einzustufen, da der gleitende Durchschnittskurs (GD200) -21,64 Prozent über dem Wert des Aktienkurses liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -4,91 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt entspricht dies ebenfalls einem "Neutral"-Rating für Shanghai Bailian.