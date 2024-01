Shanghai Bailian Aktie: So geht’s nicht weiter!

Der Aktienkurs von Shanghai Bailian hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,24 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" im Durchschnitt um -14,09 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Shanghai Bailian eine Outperformance von +10,85 Prozent erreicht hat. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor hat Shanghai Bailian mit einer Rendite von -10,91 Prozent überdurchschnittlich abgeschnitten und lag 7,67 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in Bezug auf Shanghai Bailian ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies ergab eine Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien. Allerdings wurden auch 8 Schlecht-Signale herausgefiltert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shanghai Bailian bei 12,04 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 9,14 CNH erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung "Schlecht" aufgrund einer Distanz von -24,09 Prozent zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 200 Tage.

Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 9,89 CNH, was einer Distanz von -7,58 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Shanghai Bailian daher die Gesamtnote "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) zeigt die Analyse, dass die Shanghai Bailian mit einem RSI-Wert von 57,14 als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 70, was darauf hindeutet, dass der Titel als überkauft betrachtet wird, und somit zu einer Einstufung "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Shanghai Bailian in den letzten 12 Monaten eine starke Performance gezeigt hat, die die Erwartungen in der Branche übertrifft. Allerdings müssen Anleger auch die technische Analyse und den RSI berücksichtigen, die zu einer "Schlecht"-Einstufung führen.