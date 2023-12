Shanghai Bailian Aktie: Interessante Aussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "Viveon Health Acquisition Corp":

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und das Gespräch über Aktien. Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Einschätzungen für Aktien beeinflussen, basierend auf der Intensität der Diskussionen und der Häufigkeit der Stimmungsänderungen. In Bezug auf Shanghai Bailian wurde eine starke Diskussionsaktivität festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einem insgesamt guten Stimmungsbild führt. Der Relative Strength Index (RSI) für Shanghai Bailian liegt bei 62,12, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird daher die Einstufung als "Neutral" vergeben. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat Shanghai Bailian eine Rendite von -3,24 Prozent, was mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" liegt die Rendite von Shanghai Bailian mit 2,96 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer sehr guten Bewertung in dieser Kategorie. Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Shanghai Bailian-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 12,24 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9,56 CNH liegt, was einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen deutet auf eine schlechte Bewertung hin, da der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält die Shanghai Bailian-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.