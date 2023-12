Shanghai BailianB löst Jubelsturm aus!

Der Aktienkurs von Shanghai Bailian wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor als positiv bewertet. Mit einer Rendite von -3,24 Prozent liegt die Aktie mehr als 3 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur Einzelhandelsbranche mit einer mittleren Rendite von -6,11 Prozent schneidet Shanghai Bailian mit einer Rendite von 2,87 Prozent deutlich besser ab, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf misst. Mit einem aktuellen Wert von 48,28 wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der Beobachtungsperiode auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 61, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Die 200-Tage-Durchschnittsberechnung ergibt einen Durchschnitt von 12,26 CNH für den Schlusskurs der Shanghai Bailian-Aktie. Der letzte Schlusskurs von 9,81 CNH zeigt eine Abweichung von -19,98 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs von 10,25 CNH nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Shanghai Bailian in den letzten Wochen deutlich verbessert. Die Aktie erhält dafür eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität und deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, wofür Shanghai Bailian ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.