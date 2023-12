Shanghai BailianB Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Aktienkurs von Shanghai Bailian verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,24 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" im Durchschnitt um -4,81 Prozent, was bedeutet, dass Shanghai Bailian eine Outperformance von +1,57 Prozent erzielt hat. Der Sektor "Verbrauchsgüter" verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -5,45 Prozent, und Shanghai Bailian lag mit 2,21 Prozent darüber. Dadurch erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Shanghai Bailian diskutiert. An sieben Tagen überwog die positive Kommunikation, während an fünf Tagen die negative überwog. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Shanghai Bailian von 9,81 CNH mit -19,98 Prozent Entfernung vom GD200 (12,26 CNH) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 10,25 CNH auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -4,29 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Shanghai Bailian-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine "Gut"-Einschätzung, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist und eine positive Änderung der Stimmung identifiziert werden konnte. Somit ergibt sich eine Gesamteinstufung der Aktie als "Gut".