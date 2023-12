Shanghai BailianB Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Stimmung rund um die Aktie von Shanghai Bailian wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Diskussionen über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung geben Aufschluss über die langfristige Stimmungslage. Unsere Untersuchung zeigt, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren gegenüber Shanghai Bailian. Es gab fünf positive und sieben negative Tage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren dagegen hauptsächlich positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Shanghai Bailian daher eine "Neutral"-Einschätzung. Zudem haben weitere Auswertungsmodelle zwei Handelssignale für Shanghai Bailian identifiziert, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf für einen Zeitraum von 7 Tagen. Shanghai Bailian wird mit einem RSI-Wert von 68,54 als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 60, was ebenfalls als "Neutral" gilt. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Neutral".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt Shanghai Bailian mit einer Rendite von -3,24 Prozent mehr als 1 Prozent darüber. Die "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite von -4,02 Prozent. Auch hier liegt Shanghai Bailian mit 0,78 Prozent darüber. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.