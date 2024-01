Shanghai BailianB Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Der Aktienkurs von Shanghai Bailian hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,24 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche eine Outperformance von +10,85 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite mit -10,91 Prozent über dem Durchschnittswert.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Allerdings wurden auch 8 Schlecht-Signale in der Auswertung der Anleger-Stimmung festgestellt.

Die technische Analyse zeigt einen gleitenden Durchschnittskurs von 12,04 CNH, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 9,14 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund der Distanz zum GD200. Auch der GD50 der letzten 50 Tage weist einen Abstand von -7,58 Prozent auf und wird daher ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der Wert aktuell bei 57,14, was als "Neutral" eingestuft wird. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergibt hingegen einen Wert von 70, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".