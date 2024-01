Shanghai BailianB Aktie: Grund zur Freude?

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche hat Shanghai Bailian in den letzten 12 Monaten eine deutlich bessere Performance erzielt. Während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -14,09 Prozent gefallen sind, konnte Shanghai Bailian einen Rückgang von nur -3,24 Prozent verzeichnen, was einer Outperformance von +10,85 Prozent entspricht. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Shanghai Bailian mit -3,24 Prozent über dem Branchendurchschnitt von -10,91 Prozent, was zu einem positiven Rating in dieser Kategorie führt.

In den sozialen Medien wurde Shanghai Bailian in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung ist daher auf einem guten Niveau, was zu einer positiven Einstufung führt. Allerdings wurden auch 8 negative Signale identifiziert, was zu einer insgesamt neutralen Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shanghai Bailian derzeit bei 12,04 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 9,14 CNH aufweist. Dies führt zu einer schlechten Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei -24,09 Prozent liegt. Auch im Vergleich zum GD50 der letzten 50 Tage erhält die Aktie eine negative Bewertung, da sie einen Abstand von -7,58 Prozent aufweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen für Shanghai Bailian nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie in Bezug auf das Sentiment als "Neutral" eingestuft. Jedoch wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was auf ein verstärktes Interesse an dem Unternehmen hindeutet. Insgesamt erhält Shanghai Bailian daher auf dieser Ebene eine positive Bewertung.