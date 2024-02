Shanghai Athub Aktie: Das darf nicht wahr sein!

In den letzten zwei Wochen wurde Shanghai Athub von den hauptsächlich privaten Nutzern in den sozialen Medien besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von verschiedenen Kommentaren und Beiträgen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit dem Wert angesprochen. Insgesamt ist die Anleger-Stimmung daher als "Gut" einzustufen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Shanghai Athub liegt aktuell bei 51,8 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs hat Shanghai Athub derzeit einen Wert von 21,35 CNH, während der aktuelle Kurs bei 16,53 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -22,58 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Ähnlich verhält es sich mit dem GD50, der einen Abstand von -10,65 Prozent aufweist und daher ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Shanghai Athub mit einer Rendite von -31,16 Prozent mehr als 17 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "IT-Dienstleistungen"-Branche von -15,81 Prozent liegt Shanghai Athub mit 15,35 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.