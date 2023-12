Shanghai Athub Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die Shanghai Athub-Aktie befindet sich aktuell unter dem Durchschnittswert der 200-Tage-Linie (GD200) bei 22,54 CNH, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs liegt mit 19,47 CNH um 13,62 Prozent darunter. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 20,29 CNH, was einer Differenz von -4,04 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Performance der Shanghai Athub-Aktie in den letzten 12 Monaten ergibt sich ein leichtes Underperformance-Ergebnis von -0,07 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche, die im Durchschnitt um 18,45 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 13,5 Prozent erzielte, liegt die Shanghai Athub-Aktie mit 4,88 Prozent darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Shanghai Athub diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shanghai Athub-Aktie liegt bei 67,2, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 58, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.