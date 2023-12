Shanghai Airport, tut es schon wieder!

Der Aktienkurs von Shanghai Airport zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Rendite von -29,01 Prozent, was mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Verkehrsinfrastruktur-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,23 Prozent erzielte, liegt Shanghai Airport mit 30,23 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Shanghai Airport aktuell bei 45,39 CNH verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 32,74 CNH aus dem Handel ging, was einem Abstand von -27,87 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von 36,25 CNH und einer aktuellen Differenz von -9,68 Prozent im "Schlecht"-Bereich. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Shanghai Airport verzeichnet werden, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Hingegen wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Shanghai Airport daher auf dieser Stufe eine Bewertung als "Schlecht".

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI), der für die Shanghai Airport aktuell einen Wert von 83,17 zeigt, was als überkauft gilt und daher zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 78, was darauf hindeutet, dass der Titel als überkauft betrachtet wird und somit ebenfalls die Einstufung "Schlecht" erhält. Insgesamt ergibt sich somit auch für den RSI die Einstufung als "Schlecht".