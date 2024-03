Shanghai Airport Aktie: Ein unsicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse häufig verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Shanghai Airport betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 41,67 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 38,78 ein "Neutral"-Rating an.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs hat die Aktie einen Wert von 36,02 CNH erreicht, während der gleitende Durchschnittskurs bei 39,2 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Die Distanz zum GD50 beträgt +6,76 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Zusammenfassend ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Shanghai Airport in den letzten 12 Monaten um 36,57 Prozent niedriger als der Durchschnitt der Verkehrsinfrastruktur-Branche. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen beiden Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft, wobei 6 Schlecht-Signale herausgefiltert wurden, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.