Shanghai Airport Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekannte Werkzeug der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den RSI für Shanghai Airport auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 16,76 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass Shanghai Airport weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei Shanghai Airport in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergibt eine Gesamteinschätzung von "Neutral". Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien zeigt 2 Schlecht- und 0 Gut-Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Shanghai Airport haben wir eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität gemessen, die zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich erzielte Shanghai Airport in den letzten 12 Monaten eine Performance von -46,3 Prozent, was eine Underperformance von -35,62 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Performance von Shanghai Airport um 26,83 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.